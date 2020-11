Berlusconi | ' Accogliamo l' appello di Mattarella alla collaborazione'

MariaGiuliaDelf : RT @TerreImpervie: Berlusconi apre: 'Accogliamo appello Colle a collaborazione' (Ansa) Insomma per imbarcare Silviuccio si è scomodato Mat… - angiolengi : Eccolo lì... proprio ieri avevo scritto un post... - puntodilucesca1 : Manovra, Berlusconi con Mattarella: «Situazione grave, accogliamo l'appello». I numeri ha lotto si combinano così,… - infoitinterno : Manovra, Berlusconi: «La situazione è grave, accogliamo l'appello di Mattarella» - infoitinterno : Coronavirus, Berlusconi: 'Accogliamo appello Mattarella a collaborare' -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Accogliamo

Berlusconi poi si rivolge a chi in questo momento sta affrontando la malattia : 'Non bisogna cedere alla disperazione - è il suo invito - Questo è anche l'appello che vorrei tra ..."Siamo disponibili a lavorare senza confusione di ruoli per far uscire il paese dall'emergenza sanitaria ed economica. Bisogna mettere da parte le polemiche, ma Forza Italia è sempre stata all'opposi ...