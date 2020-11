SardoResiliente : A #Berlino oltre 10.000 persone in piazza contro le restrizioni anti #Covid: la polizia usa gli idranti - francopizzetti : Berlino, oltre 10.000 persone in piazza contro le restrizioni anti-Covid: la polizia usa gli idranti – Il video - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Scontri con la polizia, lacrimogeni e idranti a Berlino, alla manifestazione contro le restrizioni legate alla pandemia. Propri… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlino oltre

© 1996 - 2020 Uomini & Affari S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Per la tua pubblicità sul sito: Clicca qui. Contatti. Cookie Policy Privacy Policy. Affaritaliani, prima d ...Via libera in Usa a test fai da te. Gran Bretagna, 70.839 morti "in eccesso" rispetto alla media degli ultimi 5 anni. Weinstein sta male. Mini lockdown in Australia. La Francia si prepara ad un nuovo ...