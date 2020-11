Belotti illumina l’Italia | un anno dopo | ancora contro la Bosnia – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 novembre 2020) #ITABOS #NationsLeague0-1 Italy – Goal?? pic.twitter.com/mvCogs4bvH— Footy Gen (@footygen) November 18, 2020ha portato in vantaggionell’ultima giornata di Nations Leaguela: unl’ultima volta –Andreaha portato in vantaggioal 22? della sfidala, valevole per la sesta giornata della fase a gironi di Nations League. Esattamente unl’ultima volta in azzurro. Era il 15 novembre 2019, la nazionale di Roberto Mancini vinceva 3-0 durante le qualificazioni all’Europeo. Leggi su Calcionews24.com