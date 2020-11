Beautiful | anticipazioni 19 novembre | Ridge ubriaco fradicio

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 18 novembre 2020)torna con un nuovo episodio nel pomeriggio del 19. Le trame riprenderanno dal momento in cuisarà al Bikini Bar ad affogare i suoi dispiaceri nell’alcool. Dopo la tremenda lite con Brooke, lo stilista continuerà a bere in modo smodato e verrà raggiunto da Shauna, anche lei reduce da un diverbio con la Logan. Intanto a casa di Brooke, la donna sarà preoccupata per il marito visto che non risponderà al telefono, mentre Flo avrà un faccia a faccia anche con Sally.non risponde alle chiamate di Brooke Nelle ultime puntate diabbiamo visto la violenta lite tra Brooke e, con quest’ultimo che sarà uscito di casa prima di poter dire qualcosa di cui si sarebbe pentito. L’uomo, al bancone ...