Bassolino | diciannove assoluzioni Ma sul piano politico ha fallito

Ultime Notizie dalla rete : Bassolino diciannove

Antonio Bassolino, 73 anni, ha subito ben 19 processi e ha ottenuto 19 assoluzioni. E merita le espressioni di solidarietà bipartisan, rivolte (non letta quella di Giorgio Napolitano, suo storico avve ...Diciannove processi, diciannove assoluzioni. C’è modo e modo di amministrare la giustizia, ma una cosa è certa: quello adottato dalla magistratura napoletana per accertare come e per responsabilità di ...