Basket | Treviso scappa nel finale | Cantù battuta nel recupero di Serie A

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Larghi sorrisi nel mercoledì pomeriggio di, dove la De’ Longhi di coach Max Menetti batte, neldella 5a giornata diA, l’Acqua S.Bernardocon il punteggio di 89-82. La formazione ospite, priva di Maarty Leunen (a roster solo pro forma), deve arrendersi di fronte a un David Logan d’epoca, con 23 punti, oltre che ai 16 di DeWayne Russell (con 9 assist) e agli altrettanti di Matteo Chillo, che eguaglia la miglior prestazione realizzativa personale nel massimo campionato. I 24 di Jazz Johnson e i 15 di Jaime Smith non bastano adi fronte all’ottimo 62% da due trevigiano, cui si assomma un vantaggio a rimbalzo (39-33) e un bel dato in termini di assist in generale (24-15). Ci pensa subito Logan ad avviaresu un piccolo, ma interessante vantaggio ...