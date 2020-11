Basket, Sassari passa sul campo dei Bakken Bears e rimane in testa al girone di Champions League (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non c’è due senza tre: la Dinamo Sassari espugna il campo dei Bakken Bears con il punteggio di 84-91 e ottiene la terza vittoria nel girone A della Basketball Champions League 2020-2021. La squadra di Gianmarco Pozzecco conserva così il primato solitario nel raggruppamento mentre i danesi rimangono a secco di gioie. Il primo quarto è decisamente equilibrato con continui sorpassi e controsorpassi: nel finale i sardi si impossessano della leadership dell’incontro, chiudendo i 10? inaugurali in vantaggio di una lunghezza (25-26). Di fatto, da questo momento in poi la Dinamo rimane sempre avanti nel punteggio e nel secondo periodo prova ad allungare, toccando anche il +11 (29-40). L’ultima fase del primo tempo è però favorevole ai danesi, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non c’è due senza tre: la Dinamoespugna ildeicon il punteggio di 84-91 e ottiene la terza vittoria nelA dellaball2020-2021. La squadra di Gianmarco Pozzecco conserva così il primato solitario nel raggruppamento mentre i danesi rimangono a secco di gioie. Il primo quarto è decisamente equilibrato con continui sorpassi e controsorpassi: nel finale i sardi si impossessano della leadership dell’incontro, chiudendo i 10? inaugurali in vantaggio di una lunghezza (25-26). Di fatto, da questo momento in poi la Dinamosempre avanti nel punteggio e nel secondo periodo prova ad allungare, toccando anche il +11 (29-40). L’ultima fase del primo tempo è però favorevole ai danesi, ...

