Basket Eurocup Brescia vince Trento perde dopo 2 overtime (Di mercoledì 18 novembre 2020) Trento-NANTERRE 102-104 Seconda sconfitta consecutiva in Eurocup per Trento, già certa del passaggio alle Top16. L'equilibrata sfida contro Nanterre si conclude dopo due supplementari. Alla Dolomiti ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 18 novembre 2020)-NANTERRE 102-104 Seconda sconfitta consecutiva inper, già certa del passaggio alle Top16. L'equilibrata sfida contro Nanterre si concludedue supplementari. Alla Dolomiti ...

AleRodella : RT @MondoSportivoIT: La Germani Brescia si complica ancora la vita, ma può continuare a sperare: sconfitta Mornar Bar in EuroCup - https://… - MondoSportivoIT : La Germani Brescia si complica ancora la vita, ma può continuare a sperare: sconfitta Mornar Bar in EuroCup - - sportface2016 : #basket #EuroCup 2020/2021: ecco cronaca e tabellino di #Trento-#Nanterre - zerinol19 : Ragazzi @LittleTalksShow vi aspetta nella community @discord appena creata per parlare di @NBA @legava @EuroLeague… - zazoomblog : Brescia-Mornar Bar oggi: orario tv streaming programma EuroCup basket 2020-2021 - #Brescia-Mornar #oggi: #orario… -