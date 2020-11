Basket Champions League 2020/2021, Burgos-Brindisi 93-71: cronaca e tabellino (Di mercoledì 18 novembre 2020) La cronaca e il tabellino di San Pablo Burgos-Happy Casa Brindisi 93-71, gara valevole per il recupero della prima giornata del gruppo H di FIBA Champions League 2020/2021 di Basket. La squadra pugliese non riesce quasi mai a impensierire i padroni di casa, che dopo un buon avvio, nella seconda parte di gara vanno in fuga e chiudono con un margine di oltre 20 punti sugli ospiti. IL tabellino SAN PABLO Burgos-Brindisi 93-71 (28-25, 21-20, 19-9, 25-17) SAN PABLO Burgos: McFadden 21, Rivero 10, Rabaseda 4, Horton 16, Kravic 10, Queeley 0, Salvo 4, Sakho 6, Cook 9, Renfroe 13 Brindisi: Harrison 23, Thompson 8, Udom 3, Bell 12, Cattapan 0, Krubally 2, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Lae ildi San Pablo-Happy Casa93-71, gara valevole per il recupero della prima giornata del gruppo H di FIBAdi. La squadra pugliese non riesce quasi mai a impensierire i padroni di casa, che dopo un buon avvio, nella seconda parte di gara vanno in fuga e chiudono con un margine di oltre 20 punti sugli ospiti. ILSAN PABLO93-71 (28-25, 21-20, 19-9, 25-17) SAN PABLO: McFadden 21, Rivero 10, Rabaseda 4, Horton 16, Kravic 10, Queeley 0, Salvo 4, Sakho 6, Cook 9, Renfroe 13: Harrison 23, Thompson 8, Udom 3, Bell 12, Cattapan 0, Krubally 2, ...

