Basket, Brindisi si ferma a Burgos: pugliesi ko nella seconda partita di Champions League (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si ferma a quota 8 la striscia vincente dell’Happy Casa Brindisi, che nella seconda partita della Basketball Champions League 2020-2021 viene sconfitta in casa dei campioni in carica del San Pablo Burgos: il punteggio finale dice 93-71 per gli spagnoli, che ora hanno un record di 1-1 esattamente come i pugliesi. Il match va meritatamente dalla parte dei padroni di casa che vincono tutti i quarti della partita. Brindisi resiste soltanto un tempo, poi nella ripresa fa fatica a trovare il canestro con continuità e crolla, perdendo con ben 22 punti di distacco. Il primo periodo è spettacolare ed equilibrato con tanti punti da una parte e dall’altra: al comando delle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sia quota 8 la striscia vincente dell’Happy Casa, chedellaball2020-2021 viene sconfitta in casa dei campioni in carica del San Pablo: il punteggio finale dice 93-71 per gli spagnoli, che ora hanno un record di 1-1 esattamente come i. Il match va meritatamente dalla parte dei padroni di casa che vincono tutti i quarti dellaresiste soltanto un tempo, poiripresa fa fatica a trovare il canestro con continuità e crolla, perdendo con ben 22 punti di distacco. Il primo periodo è spettacolare ed equilibrato con tanti punti da una parte e dall’altra: al comando delle ...

Questa la classifica dopo il recupero: Milano 16 punti; Brindisi 14; Venezia 10; Virtus BO, Sassari, Pesaro, Trento 8; Reggio Emilia, Treviso, Varese 6; Cantu', Trieste, Roma, Cremona, Brescia; ...

