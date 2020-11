Barletta: ospedale da campo. Martina Franca: da oggi tamponi drive in, su indicazione Asl Nel nosocomio della valle d'Itria stop a ricoveri: è prossima la zona Covid (Di mercoledì 18 novembre 2020) Di Francesco Santoro: Quasi ultimato l’ospedale da campo di Barletta. Il primo in Puglia. I lavori procedono a ritmo serrato per consentire, tra meno di una settimana, di accogliere i primi pazienti. Tende, attrezzature e container occupano il parcheggio del “Dimiccoli”, il nosocomio cittadino. Il compito di allestirlo è stato affidato alla Marina Militare. L’operazione rientra nell’ambito dell’operazione Igea voluta dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Previsti 40 i posti letto: serviranno ad alleggerire la pressione sulla rete ospedaliera della Bat e nel resto della regione. La Forza navale metterà a disposizione il personale medico e infermieristico, i macchinari necessari, ventilatori ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 18 novembre 2020) Di Francesco Santoro: Quasi ultimato l’dadi. Il primo in Puglia. I lavori procedono a ritmo serrato per consentire, tra meno di una settimana, di accogliere i primi pazienti. Tende, attrezzature e container occupano il parcheggio del “Dimiccoli”, ilcittadino. Il compito di allestirlo; stato affidato alla Marina Militare. L’operazione rientra nell’ambito dell’operazione Igea voluta dal ministroDifesa, Lorenzo Guerini. Previsti 40 i posti letto: serviranno ad alleggerire la pressione sulla rete ospedalieraBat e nel restoregione. La Forza navale metterà a disposizione il personale medico e infermieristico, i macchinari necessari, ventilatori ...

GraziaAmelia : RT @rep_bari: Covid, il primo ospedale da campo in Puglia è a Barletta: in 5 giorni pronto con 40 posti letto [di Cenzio Di Zanni] [aggiorn… - DamianiDario : Barletta: Ospedale di Barletta Covid, sen. Damiani: 'Emiliano completa la distruzione della sanità nella BAT' - rep_bari : Covid, il primo ospedale da campo in Puglia è a Barletta: in 5 giorni pronto con 40 posti letto [di Cenzio Di Zanni… - Borderline_24 : #Covid, strutture sanitarie allo stremo: a #Barletta arriva la Marina, quasi pronto ospedale da campo… - ShootersykEku : Qualche giorno fa segnalai, cieli di #MargheritaSavoia invasi da Jet,forse era questo il motivo? -