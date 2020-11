Barbara d’Urso paparazzata con il personal trainer (le foto) (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non siamo abituati a vedere sprazzi di vita quotidiana della conduttrice napoletana. Barbara d’Urso, infatti, ci tiene alla privacy della propria vita privata. Raramente in passato sono apparsi scatti della conduttrice di ‘Pomeriggio Cinque’ che la ritraevano fuori dagli studi ‘Mediaset’. Il settimanale ‘Chi’, però, è riuscito a paparazzarla in una veste un po’ insolita e che il pubblico del piccolo schermo non è abituato a vedere. La presentatrice di ‘Live – Non è la d’Urso’, programma di punta della domenica sera di Canale Cinque e che sta ottenendo un grande successo, è stata immortalata dai fotografi del periodico diretto da Alfonso Signorini in tenuta da fitness e senza trucco, mentre si allenava sotto l’occhio super attento del suo personal trainer. Maria Carmela, questo il suo ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non siamo abituati a vedere sprazzi di vita quotidiana della conduttrice napoletana., infatti, ci tiene alla privacy della propria vita privata. Raramente in passato sono apparsi scatti della conduttrice di ‘Pomeriggio Cinque’ che la ritraevano fuori dagli studi ‘Mediaset’. Il settimanale ‘Chi’, però, è riuscito a paparazzarla in una veste un po’ insolita e che il pubblico del piccolo schermo non è abituato a vedere. La presentatrice di ‘Live – Non è la’, programma di punta della domenica sera di Canale Cinque e che sta ottenendo un grande successo, è stata immortalata daigrafi del periodico diretto da Alfonso Signorini in tenuta da fitness e senza trucco, mentre si allenava sotto l’occhio super attento del suo. Maria Carmela, questo il suo ...

