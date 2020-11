Banche | shock NPL da Covid | nuova ondata in arrivo

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il delicato tema della gestione degli NPL (non performing loans) sta scalando a tempo di record la classifica nell’agenda delle discussioni finanziarie, non solo a livello nazionale ma globale. Non è certo mistero, infatti, che la pandemia ha impattato pesantemente su famiglie e imprese già traballanti sul fronte del credito, moltiplicando la probabilità di insolvenze che andrebbero dritte a gonfiare i portafogli NPL bancari, da sempre sotto la lente d’ingrandimento. Numeri monstre: secondo l’analisi della banca angloasiatica Hsbc, si passerà dai 584 miliardi di euro registrati sul finale dello scorso anno ai 974 miliardi del post-19. Più 390 miliardi di euro, con Francia, Spagna e Italia tra i peggiori. “Presto arrriverà unadi Npl sul mercato”. L’avvertimento, qualche giorno fa, è arrivato da Luciano Colombini, AD ...