Ballando, Maykel Fonts potrebbe saltare la finale: il futuro di Alessandra Mussolini (Di mercoledì 18 novembre 2020) Arriva l’ennesima difficoltà per Alessandra Mussolini: la concorrente di Ballando con le Stelle si sta preparando per la finale, ma da quanto emerso nelle scorse ore è possibile che rimanga sola. Pare che Maykel Fonts, il suo ballerino, sia impossibilitato a scendere in pista. Questa edizione di Ballando con le Stelle non dà tregua ai suoi concorrenti. A pochissimi giorni dalla puntata finale, sembra che la partecipazione di Alessandra Mussolini sia a rischio. Secondo quanto riportato da TPI, il suo insegnante di ballo Maykel Fonts sarebbe infatti in isolamento a causa di sospetto Covid e, in attesa del responso del test molecolare, potrebbe non riuscire ad esibirsi ... Leggi su dilei (Di mercoledì 18 novembre 2020) Arriva l’ennesima difficoltà per: la concorrente dicon le Stelle si sta preparando per la, ma da quanto emerso nelle scorse ore è possibile che rimanga sola. Pare che, il suo ballerino, sia impossibilitato a scendere in pista. Questa edizione dicon le Stelle non dà tregua ai suoi concorrenti. A pochissimi giorni dalla puntata, sembra che la partecipazione disia a rischio. Secondo quanto riportato da TPI, il suo insegnante di ballosarebbe infatti in isolamento a causa di sospetto Covid e, in attesa del responso del test molecolare,non riuscire ad esibirsi ...

stanzaselvaggia : Sembra la trama di “Dieci piccoli indiani”. Ogni settimana ci perdiamo qualcuno. ;) - Tony969696 : RT @NicoloC__: Poteva 'Ballando Medical Drama' non chiudere in bellezza? ????????? #BallandoConLeStelle 'Maykel Fonts, in isolamento, salta… - NicoloC__ : Poteva 'Ballando Medical Drama' non chiudere in bellezza? ????????? #BallandoConLeStelle 'Maykel Fonts, in isolament… - MassimoSantoma2 : RT @stanzaselvaggia: Sembra la trama di “Dieci piccoli indiani”. Ogni settimana ci perdiamo qualcuno. ;) - Frances51070652 : Avete presente la sfiga? È una fan di #BallandoConLeStelle -