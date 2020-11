Ballando con le stelle, Maykel Fonts, positivo al Covid, salta la finale. A rischio Alessandra Mussolini (Di mercoledì 18 novembre 2020) Maykel Fonts non ballerà insieme ad Alessandra Mussolini nella finale di Ballando con le stelle, che si terrà sabato sera. Già nel pomeriggio erano arrivate le prime indiscrezioni che anticipavano l’assenza del ballerino: in particolare TPI parlava di un’attesa da parte di Fonts riguardo all’esito del tampone molecolare eseguito nelle ultime ore. In serata però è arrivato l’annuncio definitivo di Milly Carlucci, che tramite i suoi profili social ha annunciato la mancata presenza di Fonts nella serata finale del programma: Siamo alle prove di Ballando con le stelle: tutti hanno provato, salvo Alessandra e Maykel. La notizia è già trapelata e purtroppo ... Leggi su tvblog (Di mercoledì 18 novembre 2020)non ballerà insieme adnelladicon le, che si terrà sabato sera. Già nel pomeriggio erano arrivate le prime indiscrezioni che anticipavano l’assenza del ballerino: in particolare TPI parlava di un’attesa da parte diriguardo all’esito del tampone molecolare eseguito nelle ultime ore. In serata però è arrivato l’annuncio definitivo di Milly Carlucci, che tramite i suoi profili social ha annunciato la mancata presenza dinella seratadel programma: Siamo alle prove dicon le: tutti hanno provato, salvo. La notizia è già trapelata e purtroppo ...

Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA 2 ?? ?? Per sostenere #DanieleScardina e @Kuzmina__A vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - remo9998 : RT @sos_loyalty: Contessa: Ma in tutto questo Pierpaolo è fuggito? Gregoraci: NO È CON LEI IN GIARDINO PENSO STIANO BALLANDO. RAGA QUALCU… - sos_loyalty : Contessa: Ma in tutto questo Pierpaolo è fuggito? Gregoraci: NO È CON LEI IN GIARDINO PENSO STIANO BALLANDO. RAGA… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con Ballando con le stelle, il grande ex umilia Giovanni Ciacci: "Attore comico, ti sei preso una cotta per lui?". Un terremoto per la Carlucci Liberoquotidiano.it Ballando con le Stelle, Maykel Fonts positivo al Coronavirus

Alla finale di Ballando con le Stelle mancherà una coppia. Maykel e Alessandra non gareggeranno in quanto Maykel è positivo al Coronavirus.

Milly Carlucci conferma: Maikel Fonts positivo, Alessandra Mussolini ferma ai box

E Alessandra Mussolini? La conduttrice di Ballando con le stelle ha spiegato che al momento Alessandra si è sottoposta a un tampone al quale è risultata negativa ma non è ancora tornata nel teatro per ...

Alla finale di Ballando con le Stelle mancherà una coppia. Maykel e Alessandra non gareggeranno in quanto Maykel è positivo al Coronavirus.E Alessandra Mussolini? La conduttrice di Ballando con le stelle ha spiegato che al momento Alessandra si è sottoposta a un tampone al quale è risultata negativa ma non è ancora tornata nel teatro per ...