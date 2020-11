Ballando con le stelle 2020, Carolyn Smith ballerina d’eccezione (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sabato 21 novembre 2020 andrà in onda, su Rai 1, la finalissima di Ballando con le stelle 2020. Finalmente scopriremo chi saranno i vincitori di un’edizione che è andata incontro a non poche difficoltà. Non solo a causa dei casi di Coronavirus al suo interno, ma anche per tutti gli infortuni o problemi medici che ci sono stati tra il cast della trasmissione. Per citarne alcuni, infatti, possiamo pensare all’intossicazione alimentare di due ballerini professionisti, all’infortunio alla gamba di Elisa Isoardi o ancora il più recente calo di pressione di Alessandra Mussolini. Per non parlare del ricovero di Raimondo Todaro o di tutte le imposizioni per rendere il programma anti-Covid. Insomma, una situazione molto particolare quella in cui si è trovata a lavorare Milly Carlucci. Tornando, però, a parlare della puntata ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sabato 21 novembreandrà in onda, su Rai 1, la finalissima dicon le. Finalmente scopriremo chi saranno i vincitori di un’edizione che è andata incontro a non poche difficoltà. Non solo a causa dei casi di Coronavirus al suo interno, ma anche per tutti gli infortuni o problemi medici che ci sono stati tra il cast della trasmissione. Per citarne alcuni, infatti, possiamo pensare all’intossicazione alimentare di due ballerini professionisti, all’infortunio alla gamba di Elisa Isoardi o ancora il più recente calo di pressione di Alessandra Mussolini. Per non parlare del ricovero di Raimondo Todaro o di tutte le imposizioni per rendere il programma anti-Covid. Insomma, una situazione molto particolare quella in cui si è trovata a lavorare Milly Carlucci. Tornando, però, a parlare della puntata ...

