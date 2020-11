Azzolina: “Rischi ci sono con chiusura e non con apertura delle scuole. Esami maturità? Decideremo coinvolgendo studenti” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “L’apertura della scuola non comporta dei rischi. Semmai i rischi sono legati alla chiusura della scuola, da tutti i punti di vista: didattico, della socialità, del futuro economico di questi studenti”. sono le parole pronunciate a “Non stop news” (Rtl 102.5) dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. E aggiunge: “In questo momento c’è quello che io definisco ‘regionalismo delle diseguaglianze’: alcuni bambini vanno a scuola in zone rosse e altri non ci vanno anche se non in zone rosse. Fermo restando che non tutti gli enti locali siano uguali, credo il problema sia culturale: la scuola in passato è sempre stata trattata come la Cenerentola del Paese da tutti i punti di vista, anche dei tagli e degli investimenti che non sono mai stati fatti. Oggi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) “L’della scuola non comporta dei rischi. Semmai i rischilegati alladella scuola, da tutti i punti di vista: didattico, della socialità, del futuro economico di questile parole pronunciate a “Non stop news” (Rtl 102.5) dalla ministra dell’Istruzione Lucia. E aggiunge: “In questo momento c’è quello che io definisco ‘regionalismodiseguaglianze’: alcuni bambini vanno a scuola in zone rosse e altri non ci vanno anche se non in zone rosse. Fermo restando che non tutti gli enti locali siano uguali, credo il problema sia culturale: la scuola in passato è sempre stata trattata come la Cenerentola del Paese da tutti i punti di vista, anche dei tagli e degli investimenti che nonmai stati fatti. Oggi ...

