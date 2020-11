Azzolina: “Nelle nostre scuole tante eccellenze, dobbiamo farle conoscere”. Al via il racconto social del MI (Di mercoledì 18 novembre 2020) Raccontare le storie, le eccellenze, i progetti didattici e le esperienze innovative, di inclusione e sostenibilità delle istituzioni scolastiche di tutta Italia. È l’obiettivo del progetto #Lescuole, l’iniziativa che viene lanciata oggi dal Ministero dell’Istruzione, con canali social dedicati che ospiteranno, ogni giorno, rubriche, interviste a dirigenti, docenti, studenti, approfondimenti, video. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 18 novembre 2020) Raccontare le storie, le, i progetti didattici e le esperienze innovative, di inclusione e sostenibilità delle istituzioni scolastiche di tutta Italia. È l’obiettivo del progetto #Le, l’iniziativa che viene lanciata oggi dal Ministero dell’Istruzione, con canalidedicati che ospiteranno, ogni giorno, rubriche, interviste a dirigenti, docenti, studenti, approfondimenti, video. L'articolo .

MovPopulistaIta : RT @LaNotiziaTweet: La #scuola non ha fatto lievitare i contagi. #Azzolina: “Nelle prossime settimane ci sarà un ritorno graduale. Lavoriam… - orizzontescuola : Azzolina: “Nelle nostre scuole tante eccellenze, dobbiamo farle conoscere”. Al via il racconto social del MI - genx52 : RT @LaNotiziaTweet: La #scuola non ha fatto lievitare i contagi. #Azzolina: “Nelle prossime settimane ci sarà un ritorno graduale. Lavoriam… - LemmeVincenzo : RT @LaNotiziaTweet: La #scuola non ha fatto lievitare i contagi. #Azzolina: “Nelle prossime settimane ci sarà un ritorno graduale. Lavoriam… - raffo1900 : RT @LaNotiziaTweet: La #scuola non ha fatto lievitare i contagi. #Azzolina: “Nelle prossime settimane ci sarà un ritorno graduale. Lavoriam… -