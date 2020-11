Azzolina: “Disuguaglianza nelle scuole, ora rischiamo la chiusura” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il ministro dell’istruzione mostra perplessità sulla gestione delle aperture degli istituti nelle diverse regioni. E sulla riapertura totale delle scuole in Italia, la Azzolina non si sbilancia: “Sono settimane delicate, vedremo”. “L’apertura della scuola non comportar rischi semmai il rischio è la chiusura della scuola“. Così si apre l’intervento che Lucia Azzolina ha effettuato in L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il ministro dell’istruzione mostra perplessità sulla gestione delle aperture degli istitutidiverse regioni. E sulla riapertura totale dellein Italia, lanon si sbilancia: “Sono settimane delicate, vedremo”. “L’apertura della scuola non comportar rischi semmai il rischio è la chiusura della scuola“. Così si apre l’intervento che Luciaha effettuato in L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ALBERTOSEVERIN7 : RT @gabrieligm: per fortuna Di Maio ha abolito la povertà, per fortuna Azzolina/Arcuri hanno comprato i banchi a rotelle. Mannaggia a ques… - pelias01 : RT @gabrieligm: per fortuna Di Maio ha abolito la povertà, per fortuna Azzolina/Arcuri hanno comprato i banchi a rotelle. Mannaggia a ques… - _MrWolf_ : RT @gabrieligm: per fortuna Di Maio ha abolito la povertà, per fortuna Azzolina/Arcuri hanno comprato i banchi a rotelle. Mannaggia a ques… - ricpuglisi : RT @gabrieligm: per fortuna Di Maio ha abolito la povertà, per fortuna Azzolina/Arcuri hanno comprato i banchi a rotelle. Mannaggia a ques… - gabrieligm : per fortuna Di Maio ha abolito la povertà, per fortuna Azzolina/Arcuri hanno comprato i banchi a rotelle. Mannaggi… -