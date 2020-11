“Aveva i vestiti puliti” dicono i legali. Ma per gli inquirenti ad Antonio Tizzani ha ucciso due volte (Di mercoledì 18 novembre 2020) Le forze dell’ordine di Bergamo confermano che il DNA rinvenuto sulla scena del crimine di due violenti omicidi è lo stesso. E c’è un sospettato. I casi di omicidio o scomparsa non risolti suscitano sempre una grande angoscia: sicuramente, i cittadini di Bergamo non saranno affatto tranquilli di scoprire che il responsabile di due omicidi L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Le forze dell’ordine di Bergamo confermano che il DNA rinvenuto sulla scena del crimine di due violenti omicidi è lo stesso. E c’è un sospettato. I casi di omicidio o scomparsa non risolti suscitano sempre una grande angoscia: sicuramente, i cittadini di Bergamo non saranno affatto tranquilli di scoprire che il responsabile di due omicidi L'articolo proviene da Leggilo.org.

Lolli83864577 : Quando Tommi ha l’ansia inizia a cambiarsi di continuo... infatti anche ora già aveva tolto i vestiti di stamattina… - clavryfray : @cwheryl nono guarda che hai ragione, lei ha più volte detto che lui non la lascia vestire in determinati modi (ves… - hellovaldez : Mi sono tolta il pigiama perché aveva detto che avremmo fatto lezione con telecamere accese. Turns out that le facc… - Marko_Morandi : RT @VitoGulli: Ma ... CI SI RENDE CONTO?????????? questo arresta uno xchè non ha la mask.. e lui è in ospedale con altri vestiti da astronauti!!… - franco_fabry : RT @VitoGulli: Ma ... CI SI RENDE CONTO?????????? questo arresta uno xchè non ha la mask.. e lui è in ospedale con altri vestiti da astronauti!!… -

Ultime Notizie dalla rete : “Aveva vestiti Lawrence Steele è il nuovo direttore creativo di Aspesi: «Metterò al centro la persona» Corriere della Sera