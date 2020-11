Avete mai visto la fidanzata di Enock? “Selvaggia? Lo sapevo” [FOTO] (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip si potrebbe dire tutto ma non che si respiri un’aria quieta e serena. Soprattutto dopo che Selvaggia Roma ha acceso la miccia su uno scoop alquanto piccante. La nuova concorrente di questa edizione – soprannominata dal pubblico con l’appellativo “ciclone Selvaggia Roma” – dopo la lunga parentesi vissuta con Francesco Chiofalo a Temptation Island, tornata single ha frequentato il salotto di Barbara D’Urso tra polemiche e curiosi flirt. Uno di questi che di certo non passa inosservato, è quello avuto con Enock Barwuah. Pare che la storia dei due attuali concorrenti del Grande Fratello Vip si sia consumata mentre lui era già fidanzato con Giorgia Migliorati Novello. Una notizia del genere non poteva che scatenate un ardito caos nella casa del GF Vip riscaldando gli animi dei concorrenti e non solo. I riflettori sono ora tutti puntati su ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip si potrebbe dire tutto ma non che si respiri un’aria quieta e serena. Soprattutto dopo che Selvaggia Roma ha acceso la miccia su uno scoop alquanto piccante. La nuova concorrente di questa edizione – soprannominata dal pubblico con l’appellativo “ciclone Selvaggia Roma” – dopo la lunga parentesi vissuta con Francesco Chiofalo a Temptation Island, tornata single ha frequentato il salotto di Barbara D’Urso tra polemiche e curiosi flirt. Uno di questi che di certo non passa inosservato, è quello avuto conBarwuah. Pare che la storia dei due attuali concorrenti del Grande Fratello Vip si sia consumata mentre lui era già fidanzato con Giorgia Migliorati Novello. Una notizia del genere non poteva che scatenate un ardito caos nella casa del GF Vip riscaldando gli animi dei concorrenti e non solo. I riflettori sono ora tutti puntati su ...

Nella casa del Grande Fratello Vip si potrebbe dire tutto ma non che si respiri un’aria quieta e serena. Soprattutto dopo che Selvaggia Roma ha acceso la miccia su uno scoop alquanto piccante. La nuov ...

Maestra esce dalla quarantena ma scopre di essere ancora positiva con un tampone fatto privatamente: «Potevo contagiare la classe»

TERNI Se avesse seguito le indicazioni del “protocollo” sarebbe tornata in classe, tra i suoi alunni, e probabilmente li avrebbe contagiati. Per fortuna lei non si è fidata, ...

