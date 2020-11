Avete mai visto la cugina di Luca Argentero? Bellissima attrice famosa [FOTO] (Di mercoledì 18 novembre 2020) Luca Argentero è l’attore più amato dal grande pubblico ed è inoltre considerato uno dei più sexy della televisione. Dal Grande Fratello ad oggi, Argentero ha fatto passi da gigante e raggiunto traguardi ambiti con notevole successo. Lo abbiamo visto muovere i primi passi sul grande schermo fino ad approdare in televisione e interpretare oggi il dottor Fanti in Doc-nelle tue Mani. La serie televisiva ha superato la pausa del lockdown. Ha sfidato il tempo sospeso per ripartire e concludere le riprese di una fiction che ha riscontrato grande successo. E ora che è arrivata alla fine della sua prima stagione, ecco che il pubblico invoca già le seconda. Insomma, Luca Argentero ha avuto un inizio di carriera folgorante. E ora che è un attore richiesto e “coccolato” da milioni di fan, in ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 18 novembre 2020)è l’attore più amato dal grande pubblico ed è inoltre considerato uno dei più sexy della televisione. Dal Grande Fratello ad oggi,ha fatto passi da gigante e raggiunto traguardi ambiti con notevole successo. Lo abbiamomuovere i primi passi sul grande schermo fino ad approdare in televisione e interpretare oggi il dottor Fanti in Doc-nelle tue Mani. La serie televisiva ha superato la pausa del lockdown. Ha sfidato il tempo sospeso per ripartire e concludere le riprese di una fiction che ha riscontrato grande successo. E ora che è arrivata alla fine della sua prima stagione, ecco che il pubblico invoca già le seconda. Insomma,ha avuto un inizio di carriera folgorante. E ora che è un attore richiesto e “coccolato” da milioni di fan, in ...

«Fin da subito avevamo capito che era una situazione unica, un virus così non si era mai visto prima, ci era apparso subito chiaro che la diffusione sarebbe stata molto più alta di qualsiasi ...

