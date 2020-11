Autostrade, l’inchiesta sulle barriere: l’ex ad Castellucci non risponde al gip. Il legale annuncia ricorso al Tribunale del Riesame (Di mercoledì 18 novembre 2020) Giovanni Castellucci è rimasto in silenzio: l’ex amministratore delegato di Autostrade e Atlantia si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip nell’ambito dell’inchiesta della procura di Genova sulle criticità – in termini di sicurezza – delle barriere fonoassorbenti montate sulla rete autostradale. Castellucci è agli arresti domiciliari da mercoledì scorso. Il suo legale Carlo Longari, fa sapere che l’ex ad di Aspi “ha preferito non rispondere oggi alle domande del Giudice per le indagini preliminari, riservandosi di chiarire quanto a lui contestato al Pubblico ministero non appena avrà avuto modo di leggere le oltre sedicimila pagine depositate a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Giovanniè rimasto in silenzio:amministratore delegato die Atlantia si è avvalso della facoltà di nonre nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip nell’ambito deldella procura di Genovacriticità – in termini di sicurezza – dellefonoassorbenti montate sulla rete autostradale.è agli arresti domiciliari da mercoledì scorso. Il suoCarlo Longari, fa sapere chead di Aspi “ha preferito nonre oggi alle domande del Giudice per le indagini preliminari, riservandosi di chiarire quanto a lui contestato al Pubblico ministero non appena avrà avuto modo di leggere le oltre sedicimila pagine depositate a ...

