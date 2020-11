ATP Finals: Djokovic-Medvedev per il primo posto di “Tokyo 1970” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Proseguono le Nitto ATP Finals e l’atmosfera di Londra si scalda: la O2 Arena è nel pieno degli scontri a girone tra i primi 8 del mondo. Oggi la programmazione è dedicata ai match dei quattro protagonisti del gruppo “Tokyo 1970“. Alle 15 italiane, infatti, Alexander Zverev sfida Diego Schwartzman, mentre nel match delle 21 Novak Djokovic incontra Daniil Medvedev. La classifica a Tokyo Sarà importante la partita tra Zverev e Schwartzman di oggi, in quanto entrambi i giocatori hanno perso l’incontro della prima giornata di Finals. Zverev, infatti, ha perso lunedì da Medvedev (6-3 6-4 il punteggio a favore del russo), mentre Schwartzman è stato battuto da Djokovic 6-3 6-2. Proprio Medvedev e Djokovic, attualmente in perfetta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) Proseguono le Nitto ATPe l’atmosfera di Londra si scalda: la O2 Arena è nel pieno degli scontri a girone tra i primi 8 del mondo. Oggi la programmazione è dedicata ai match dei quattro protagonisti del gruppo1970“. Alle 15 italiane, infatti, Alexander Zverev sfida Diego Schwartzman, mentre nel match delle 21 Novakincontra Daniil. La classifica a Tokyo Sarà importante la partita tra Zverev e Schwartzman di oggi, in quanto entrambi i giocatori hanno perso l’incontro della prima giornata di. Zverev, infatti, ha perso lunedì da(6-3 6-4 il punteggio a favore del russo), mentre Schwartzman è stato battuto da6-3 6-2. Proprio, attualmente in perfetta ...

SuperTennisTv : ?? IMMENSO JANNIK, CAMPIONE AL #SOFIAOPEN?? Primo titolo #ATP in carriera ad un anno dalle #NextGenATP Finals. Pri… - fenomenogabry : Hantuchova: 'Rafael Nadal non perderà il sonno a causa delle ATP Finals' - CatelliRossella : Tennis, Atp Finals: Thiem piega Nadal e va in semifinale - Ubitennis : ATP Finals, Rublev: 'Mi sarei dovuto prendere altri 30 secondi prima di giocare il match point'… - Filo2385Filippo : RT @TennisWorldit: Hantuchova: 'Rafael Nadal non perderà il sonno a causa delle ATP Finals' -