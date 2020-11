Atletico Madrid, Torreira positivo al tampone: salterà la sfida contro il Barcellona (Di mercoledì 18 novembre 2020) "Seguendo il protocollo, Lucas Torreira è stato sottoposto a un tampone al suo arrivo a Madrid dopo essere tornato dalla nazionale uruguaiana ed è risultato positivo al covid-19.".Questo il comunicato diffuso dall'Atletico Madrid a seguito della notizia relativa alla positività di Lucas Torreira, rientrato nel capoluogo spagnolo dopo gli impegni con la Nazionale. "Il giocatore non ha sintomi - prosegue la nota - ed è attualmente in isolamento, rispettando i protocolli delle autorità sanitarie.". Si tratta dell'ottavo giocatore dell'Uruguay risultato positivo. Una notizia pesantissima per l'Atletico: costretto a fare i conti non più solo con l'assenza di Luis Suarez, ma anche con quella di Torreira, in occasione del ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 18 novembre 2020) "Seguendo il protocollo, Lucasè stato sottoposto a unal suo arrivo adopo essere tornato dalla nazionale uruguaiana ed è risultatoal covid-19.".Questo il comunicato diffuso dall'a seguito della notizia relativa alla positività di Lucas, rientrato nel capoluogo spagnolo dopo gli impegni con la Nazionale. "Il giocatore non ha sintomi - prosegue la nota - ed è attualmente in isolamento, rispettando i protocolli delle autorità sanitarie.". Si tratta dell'ottavo giocatore dell'Uruguay risultato. Una notizia pesantissima per l': costretto a fare i conti non più solo con l'assenza di Luis Suarez, ma anche con quella di, in occasione del ...

Mediagol : Atletico Madrid, Torreira positivo al tampone: salterà la sfida contro il Barcellona - giacomo94_ : @marco_rogerio_ Come se poi morata fosse un giocatore dell’atletico Madrid - Mediagol : Atletico Madrid-#Barcellona, Joao Felix: 'Siamo motivati. Dobbiamo correre più del solito, vi spiego'… - sportli26181512 : Atletico Madrid, Torreira positivo al covid: Per i colchoneros il mediano ex Arsenal si aggiunge a Luis Suarez, anc… - notiziasportiva : #LaLiga, Atletico Madrid-Barcellona: fuori anche #Busquets ?? -