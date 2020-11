Atletica | Super League 2021 a Chorzów in Polonia

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Si disputeranno ini Campionati Europei a squadre dinelper la seconda volta consecutiva. La, ex Coppa Europa, si terrà infatti il 19-20 giugno in in Slesia, allo Stadion Slaski di Chorzow, dopo l’edizione dell’anno scorso a Bydgoszcz con il successo dei polacchi. Una comunicazione arrivata dalla European Athletics in seguito alla rinuncia della capitale bielorussa Minsk, originariamente sede della competizione. Una rassegna che dall’anno venturo avrà otto formazioni al via, tra cui l’Italia che vorrà ben figurare. Le altre sei partecipanti saranno Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Ucraina e Portogallo, oltre ovviamente ai padroni di casa. La Nazionale azzurra, in questo contesto, cercherà di replicare la ...

xxmaraurdersmap : RT @atleticaitalia: #atletica Europei a squadre, Super League 2021 in Polonia: a Chorzow la prossima edizione della rassegna continentale p… - atleticaitalia : #atletica Europei a squadre, Super League 2021 in Polonia: a Chorzow la prossima edizione della rassegna continenta… - SwimmerShopit : Sorridi Italia: super Sinner, Iapichino e Pilato. Baby star da Bolzano a Taranto - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Sorridi Italia: super #Sinner, #Iapichino e #Pilato. Baby star da Bolzano a Taranto - nyepez : RT @Gazzetta_it: Sorridi Italia: super #Sinner, #Iapichino e #Pilato. Baby star da Bolzano a Taranto -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Super

Fidal

Si disputeranno in Polonia i Campionati Europei a squadre di atletica nel 2021 per la seconda volta consecutiva. La Super League, ex Coppa Europa, si terrà infatti il 19-20 giugno in in Slesia, allo S ...Sarà la Polonia a ospitare i Campionati Europei a squadre di atletica nel 2021, per la seconda volta di fila. La Super League, massima serie del torneo continentale per nazioni, si svolgerà il 19 e 20 ...