Asse de Magistris-Martusciello: si tratta sulla giunta di salute pubblica. Rivolta nella base (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si consolida l’Asse tra Fulvio Martusciello e il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Dopo il primo segnale (da parte di Forza Italia) al sindaco, ora si tratta sulla giunta di salute pubblica. Se De Magistris riuscirà a restare in sella grazie all’appoggio dei due consiglieri di Fi, Salvatore Guangi e Domenico Palmieri, entrambi vicini a Martusciello, si dovrà mettere mano al rimpasto fino alla scadenza della consiliatura in primavera. E’ la condizione posta da Fi. Gli azzurri vorrebbero indicare almeno un paio di Assessori. Nelle ultime ore ci sarebbe stato anche un colloquio tra Martusciello e De Magistris per avviare ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si consolida l’tra Fulvioe il sindaco di Napoli Luigi de. Dopo il primo segnale (da parte di Forza Italia) al sindaco, ora sidi. Se Deriuscirà a restare in sella grazie all’appoggio dei due consiglieri di Fi, Salvatore Guangi e Domenico Palmieri, entrambi vicini a, si dovrà mettere mano al rimpasto fino alla scadenza della consiliatura in primavera. E’ la condizione posta da Fi. Gli azzurri vorrebbero indicare almeno un paio dissori. Nelle ultime ore ci sarebbe stato anche un colloquio trae Deper avviare ...

DottVicidomini : @robersperanza Cmq de magistris ha detto che non chiuderà la città Napoli va dal prefetto e le fa presente i numer… - DottVicidomini : @pdnetwork @F_Boccia Cmq de magistris ha detto che non chiuderà la città Napoli va dal prefetto e le fa presente i… - DottVicidomini : Cmq de magistris ha detto che non chiuderà la città Napoli va dal prefetto e le fa presente i numeri reali dove ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Asse Magistris Asse de Magistris-Martusciello: si tratta sulla giunta di salute pubblica. Rivolta nella base anteprima24.it La Campania in isolamento politico

C on il nuovo lockdown che parte oggi si chiude una fase drammatica per la vita istituzionale e politica della Campania. Dopo i balbettii durati settimane, il Governo decide il passaggio diretto della ...

La Campania diventa zona rossa e subito scoppia il finimondo

La Campania diventa zona rossa e subito scoppia il finimondo. Il presidente De Luca ha sfiduciato il governo «che genera caos. Deve andare a casa» ...

C on il nuovo lockdown che parte oggi si chiude una fase drammatica per la vita istituzionale e politica della Campania. Dopo i balbettii durati settimane, il Governo decide il passaggio diretto della ...La Campania diventa zona rossa e subito scoppia il finimondo. Il presidente De Luca ha sfiduciato il governo «che genera caos. Deve andare a casa» ...