Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 17 novembre 2020

dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 17 novembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.

Ascolti tv Prima serata
Su Rai1 la fiction Gli orologi del Diavolo ha avuto 5069 spettatori (share 20.82%). Il film Ma cosa ci dice il cervello su Canale5 ha ottenuto 2311 spettatori (9.89% di share). La puntate de Le Iene su Italia1 ha avuto 1613 spettatori (8.70%); su Rai2 la puntata del reality Il collegio ne ha intrattenuti 2559 (10.61%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 975 spettatori (4.13%). Su Rete4 la puntata di Fuori dal coro ha totalizzato 972 spettatori (4.85%). Su La7 la puntata di Dimartedì ne ha avuti 1336 (5.59%).

Ascolti tv Access prime time e ...

