Arriva lo strumento pluriennale per la Difesa (e non solo). Il punto di Guerini (Di mercoledì 18 novembre 2020) Modernizzare le Forze armate per affrontare scenari sempre più complessi, sostenere l’industria nazionale per il rilancio del Paese e presentarsi con maggiore credibilità tra Nato, Unione europea e rapporti con i principali partner (Stati Uniti in primis). Servirà a questo il nuovo strumento pluriennale della Difesa, spiegato oggi dal ministro Lorenzo Guerini durante l’audizione di fronte alle Commissioni Difesa di Senato e Camera per illustrare il Documento programmatico pluriennale 2020-2022, inviato al Parlamento poche settimane fa. LO strumento pluriennale Lo schema di legge di Bilancio approvato ieri dal Consiglio dei ministri, ha annunciato il ministro, prevede l’introduzione di “uno strumento di finanziamento ... Leggi su formiche (Di mercoledì 18 novembre 2020) Modernizzare le Forze armate per affrontare scenari sempre più complessi, sostenere l’industria nazionale per il rilancio del Paese e presentarsi con maggiore credibilità tra Nato, Unione europea e rapporti con i principali partner (Stati Uniti in primis). Servirà a questo il nuovodella, spiegato oggi dal ministro Lorenzodurante l’audizione di fronte alle Commissionidi Senato e Camera per illustrare il Documento programmatico2020-2022, inviato al Parlamento poche settimane fa. LOLo schema di legge di Bilancio approvato ieri dal Consiglio dei ministri, ha annunciato il ministro, prevede l’introduzione di “unodi finanziamento ...

