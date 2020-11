Argentina, Scaloni dedica il successo ai suoi cari: rivedrà moglie e figli dopo 65 giorni (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Innanzitutto volevo dedicare il trionfo a mia moglie e ai miei figli. Abbiamo avuto una settimana difficile“. Queste le dichiarazioni di Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, dopo la vittoria contro il Perù nelle qualificazioni ai Mondiali 2022. Scaloni ci ha tenuto a mandare un pensiero ai suoi cari che non vede dal 15 settembre a causa della difficile situazione sanitaria per la pandemia di Covid-19. Ora finalmente potrà approfittare del charter con cui la maggior parte della sua rosa è tornata a Madrid per rientrare in Spagna e riabbracciare i suoi cari. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Innanzitutto volevore il trionfo a miae ai miei. Abbiamo avuto una settimana difficile“. Queste le dichiarazioni di Lionel, ct dell’la vittoria contro il Perù nelle qualificazioni ai Mondiali 2022.ci ha tenuto a mandare un pensiero aiche non vede dal 15 settembre a causa della difficile situazione sanitaria per la pandemia di Covid-19. Ora finalmente potrà approfittare del charter con cui la maggior parte della sua rosa è tornata a Madrid per rientrare in Spagna e riabbracciare i. SportFace.

