Argentina, la legge sulla legalizzazione dell’aborto arriva al Congresso: parte la mobilitazione (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – In Argentina la campagna nazionale per la legalizzazione dell’interruzione di gravidanza ha accolto con soddisfazione l’invio alle camere del progetto di legge a riguardo, annunciato ieri dal presidente Alberto Fernandez. La Campana Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, questo il nome del movimento nato 15 anni fa per lottare per depenalizzazione e legalizzazione dell’aborto, ha convocato per oggi una giornata di mobilitazione nazionale per sollecitare l’inizio dell’iter legislativo della proposta. Leggi su dire (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA – In Argentina la campagna nazionale per la legalizzazione dell’interruzione di gravidanza ha accolto con soddisfazione l’invio alle camere del progetto di legge a riguardo, annunciato ieri dal presidente Alberto Fernandez. La Campana Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, questo il nome del movimento nato 15 anni fa per lottare per depenalizzazione e legalizzazione dell’aborto, ha convocato per oggi una giornata di mobilitazione nazionale per sollecitare l’inizio dell’iter legislativo della proposta.

