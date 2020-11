Arcuri: “3,4 milioni di dosi del vaccino a fine gennaio”. Miozzo: “Dal 4 dicembre seminormalità per bar e negozi” (Di giovedì 19 novembre 2020) La bozza del piano per i vaccini anti-Covid inviato alle Regioni: “3,4 milioni di dosi a fine dicembre. 1,7 milioni le persone interessate”. ROMA – Il commissario Arcuri ha inviato una prima bozza del piano per i vaccini anti-Covid alle Regioni. Nel testo, riportato dal Corriere della Sera, si precisa che “appare prioritario salvaguardare quei luoghi che nel corso della pandemia hanno rappresentato il principale canale di contagio e diffusione del virus, quali a titolo esemplificativo gli ospedali e i presidi residenziali per anziani. A tal fine si potrebbe prevedere in questa prima fase di somministrare il vaccino direttamente nelle strutture ospedaliere e, tramite unità mobili, nei presidi residenziali per anziani“. Arcuri: ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 19 novembre 2020) La bozza del piano per i vaccini anti-Covid inviato alle Regioni: “3,4di. 1,7le persone interessate”. ROMA – Il commissarioha inviato una prima bozza del piano per i vaccini anti-Covid alle Regioni. Nel testo, riportato dal Corriere della Sera, si precisa che “appare prioritario salvaguardare quei luoghi che nel corso della pandemia hanno rappresentato il principale canale di contagio e diffusione del virus, quali a titolo esemplificativo gli ospedali e i presidi residenziali per anziani. A talsi potrebbe prevedere in questa prima fase di somministrare ildirettamente nelle strutture ospedaliere e, tramite unità mobili, nei presidi residenziali per anziani“.: ...

