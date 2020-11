Arbitri Serie A: Napoli-Milan a Valeri. Al Var Irrati. Tutte le designazioni (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’AIA, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per l’ottava giornata di andata del Campionato di Serie A 2020/21 in programma domenica 22 novembre. Crotone-Lazio Sabato 21/11 ore 15.00 Sacchi Passeri-Avalos Iv: Pezzuto Var: Guida Avar: Longo Fiorentina-Benevento ore 12.30 Ghersini Lombardi-Lanotte Iv: Piccinini Var: Di Paolo Avar: Del Giovane Inter-Torino ore 15.00 La Penna Cecconi-Di Vuolo Iv: Pasqua Var: Abisso Avar: Galetto Juventus-Cagliari Sabato 21/11 ore 20.45 Maresca Vivenzi-Bresmes Iv: Dionisi Var: Mariani Avar: Valeriani Napoli-Milan ore 20.45 Valeri Giallatini-Colarossi Iv: Doveri Var: Irrati Avar: ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’AIA, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noti i nominativi degli, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per l’ottava giornata di andata del Campionato diA 2020/21 in programma domenica 22 novembre. Crotone-Lazio Sabato 21/11 ore 15.00 Sacchi Passeri-Avalos Iv: Pezzuto Var: Guida Avar: Longo Fiorentina-Benevento ore 12.30 Ghersini Lombardi-Lanotte Iv: Piccinini Var: Di Paolo Avar: Del Giovane Inter-Torino ore 15.00 La Penna Cecconi-Di Vuolo Iv: Pasqua Var: Abisso Avar: Galetto Juventus-Cagliari Sabato 21/11 ore 20.45 Maresca Vivenzi-Bresmes Iv: Dionisi Var: Mariani Avar:aniore 20.45Giallatini-Colarossi Iv: Doveri Var:Avar: ...

