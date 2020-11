Antonio Brown è nuovamente sotto accusa (Di mercoledì 18 novembre 2020) E’ sicuramente incredibile come le vicende di Antonio Brown non vedano mai una fine. Protagonista di molti episodi singolari, dentro e fuori dal campo, sembra non riuscire a stare lontano dai riflettori, ma in modo negativo. Dalle ultime indiscrezioni pare che lunedì ne abbia combinata un altra delle sue. Come al solito, quando un atleta non si comporta come la comunità si aspetta, fuori dal campo di gioco, interviene la NFL. Assurdo però pensare come questo giocatore fosse e possa essere ancora una stella in questo sport, purtroppo però l’Hyde dentro di sé che pare prendere sempre il sopravvento. Dentro e fuori per Antonio Brown Non possiamo dimenticare come per la prima metà della stagione della NFL di quest’anno, Antonio Brown fosse stato letteralmente bannato dalla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) E’ sicuramente incredibile come le vicende dinon vedano mai una fine. Protagonista di molti episodi singolari, dentro e fuori dal campo, sembra non riuscire a stare lontano dai riflettori, ma in modo negativo. Dalle ultime indiscrezioni pare che lunedì ne abbia combinata un altra delle sue. Come al solito, quando un atleta non si comporta come la comunità si aspetta, fuori dal campo di gioco, interviene la NFL. Assurdo però pensare come questo giocatore fosse e possa essere ancora una stella in questo sport, purtroppo però l’Hyde dentro di sé che pare prendere sempre il sopravvento. Dentro e fuori perNon possiamo dimenticare come per la prima metà della stagione della NFL di quest’anno,fosse stato letteralmente bannato dalla ...

Antonio Brown è nuovamente sotto i riflettori della NFL, i suoi comportamenti fuori dal campo di gioco continuano a ledere la sua immagine ...

