Anticipo del Tfr per gli statali in pensione: come fare domanda (Di mercoledì 18 novembre 2020) Si è risolto dopo due anni il problema a livello burocratico per lo sblocco dell'Anticipo del Tfr. I dipendenti pubblici andati in pensione potranno richiederlo, fino a un massimo di 45mila euro. Due anni dopo, i lavoratori statali possono finalmente ottenere ciò che gli spetta. E così, attraverso una circolare diffusa in queste ore dall'Inps, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

