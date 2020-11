Anticipazioni Il Segreto martedì 24 novembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di mercoledì 18 novembre 2020)24– Rosa sospetta di Adolfo: Rosa non vede di buon occhio la decisione di Alfonso di rimandare le nozze. Per quanto l’uomo le abbia spiegato le vere ragioni della sua decisione, la giovane è seriamente convinta del suo sospetto. Nella paura dunque che possa lasciarla per poi sposare sua sorella, cerca di forzare i tempi arrivando ad escogitare un piano malefico… L'articolo News Programmi Tv.