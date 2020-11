Anna Tatangelo, la sua vita senza Gigi D’Alessio (Di mercoledì 18 novembre 2020) Da quando si è lasciata definitivamente con Gigi D’Alessio tanti sono stati i rumors associati ad Anna Tatangelo, che nel frattempo ha cambiato un po’ di abitudini Anna Tatangelo in qualche modo attira sempre l’attenzione. Nonostante nell’ultimo periodo dopo aver ufficializzato la fine del rapporto con Gigi D’Alessio si sia un po’ defilata dalla scena, i rumors sul suo conto non mancano mai. Dopo un periodo piuttosto cupo a causa di questo drastico cambiamento, la cantante di Sora sembra stia vivendo una nuova fase di splendore. Il cambio di look con il passaggio al biondo platino, l’uscita dei suoi nuovi singoli Guapo (prima dell’estate) e Fra e me te in collaborazione con Gemitaiz hanno rinvigorito la sua vita. A ... Leggi su chenews (Di mercoledì 18 novembre 2020) Da quando si è lasciata definitivamente contanti sono stati i rumors associati ad, che nel frattempo ha cambiato un po’ di abitudiniin qualche modo attira sempre l’attenzione. Nonostante nell’ultimo periodo dopo aver ufficializzato la fine del rapporto consi sia un po’ defilata dalla scena, i rumors sul suo conto non mancano mai. Dopo un periodo piuttosto cupo a causa di questo drastico cambiamento, la cantante di Sora sembra stia vivendo una nuova fase di splendore. Il cambio di look con il passaggio al biondo platino, l’uscita dei suoi nuovi singoli Guapo (prima dell’estate) e Fra e me te in collaborazione con Gemitaiz hanno rinvigorito la sua. A ...

