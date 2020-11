Anna Foglietta e il Covid | “Mia figlia è ammalata”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Così racconta la celebre attrice italianariguardo la sua personale esperienza con il Coronavirus. Un’emergenza sanitaria che non solo ha riscritto la vita sociale e lavorativa ma anche familiare. Come raccontato dall’attrice infatti, la sua piccola secondogenita di 7 anni è risultata positiva al-19. Coronavirus,e laammalata di-19 “Sono reduce da una quarantena in famiglia perché la mia secondogenita, 7 anni, è ammalata di. Per fortuna non aveva sintomi e non ci sono state ricadute su di noi, però il periodo è terribile – racconta così l’attrice italianaa La Repubblica – e sento tutto il peso e la stanchezza di quel che stiamo vivendo“. ...