Angelina Jolie | non verrà sostituito il giudice della causa di divorzio da Brad

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 18 novembre 2020)perde il primo round nella battaglia legale che la vede contrapposta nelladial suo ormai quasi ex maritoPitt. L’attrice aveva chiesto la rimozione delJohn W. Ouderkirk perché, secondo lei, non aveva chiarito alcuni suoi rapporti “d’affari” con gli avvocati di. Ilè lo stesso che li ha sposati nel 2014 in Provenza. Ma il tribunale ha respinto la sua richiesta. John W. Ouderkirk non si cambia. Rimane al suo posto ildi cuiaveva chiesto la sostituzione all’interno del tribunale che sta valutando la suadidaPitt. Lei voleva fosse estromesso dal caso ...