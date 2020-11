Angela da Mondello come le star: il videoclip della sua canzone raggiunge 1 milione di visualizzazioni (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una notizia che fa indignare quasi tutti eppure i numeri parlano: Angela da Mondello festeggia un milione di visualizzazioni con il suo video ‘Non c’è n’è’. Chi urla allo scandalo, chi se ne fa scherzo e chi è indignato visto il delicato momento di emergenza sanitaria, eppure Angela da Mondello festeggia un milione di visualizzazioni … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 18 novembre 2020) Una notizia che fa indignare quasi tutti eppure i numeri parlano:dafesteggia undicon il suo video ‘Non c’è n’è’. Chi urla allo scandalo, chi se ne fa scherzo e chi è indignato visto il delicato momento di emergenza sanitaria, eppuredafesteggia undi… L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Adnkronos : #Angela da #Mondello in video senza #mascherina, convocata in commissariato - MediasetTgcom24 : 'Non ce n'è coviddi', Angela da Mondello gira videoclip musicale senza mascherina: convocata in commissariato… - dellorco85 : #noncenecoviddi ma c'è la sanzione amministrativa. Angela da Mondello è appena stata convocata in commissariato… - PollyCarme : RT @BPervinca: Confermo : Giorgia Meloni è un'Angela da Mondello che ce l'ha fatta. - vivinbaro : RT @Marco_dreams: È ufficiale: la discarica più inquinata d’Italia è quella gestita da Barbara D’Urso. Dopo la pubblicità ad Angela da Mond… -