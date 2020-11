Ancora 52 morti per Covid: il Veneto supera i 3.000 decessi. I nuovi contagi in 24 ore sono 2.972 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo) Il Veneto supera la soglia di 3.000 vittime da Covid-19, con 52 decessi nelle ultime 24 ore che portano il totale a 3.019. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 108.938, +2.972 da ieri. Negli ospedali vi sono 2.192 ricoverati nei reparti ordinari (+101), nelle terapie intensive 291 (+11). Gli attuali positivi sono 63.071; in isolamento domiciliare vi sono oltre 33 mila malati. Leggi anche: Veneto, mai così tante vittime positive al Coronavirus: 100 in sole 24 ore Coronavirus, Zaia effettua in diretta il primo test diagnostico fai da te: via alla sperimentazione in Veneto Coronavirus, via libera di Speranza ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo) Illa soglia di 3.000 vittime da-19, con 52nelle ultime 24 ore che portano il totale a 3.019. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 108.938, +2.972 da ieri. Negli ospedali vi2.192 ricoverati nei reparti ordinari (+101), nelle terapie intensive 291 (+11). Gli attuali positivi63.071; in isolamento domiciliare violtre 33 mila malati. Leggi anche:, mai così tante vittime positive al Coronavirus: 100 in sole 24 ore Coronavirus, Zaia effettua in diretta il primo test diagnostico fai da te: via alla sperimentazione inCoronavirus, via libera di Speranza ...

