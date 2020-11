Anche la Svizzera nella morsa del virus. Esauriti tutti i posti letti in terapia intensiva (Di mercoledì 18 novembre 2020) Allarme covid in Svizzera. Il paese elevetico ha esaurito tutti gli 876 posti letto per terapia intensiva. Lo riferisce la Società Svizzera di medicina intensiva sul suo sito web. Il chirurgo generale delle forze armate, Andreas Stettbacher, ha annunciato che, grazie all’intervento dell’esercito, i posti stati portati a 1.100. Ma la capacità è già all’80%. Sos covid in Svizzera: terapie intensive al collasso La Svizzera era stata toccata in modo marginale dalla prima ondata di Covid. Ma durante la seconda ondata ha superato più volte la soglia dei 10 mila contagi giornalieri. Su una popolazione di 8,5 milioni di abitanti. Le restrizioni imposte dal governo, con la chiusura di ristoranti e attività non essenziali, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 novembre 2020) Allarme covid in. Il paese elevetico ha esauritogli 876letto per. Lo riferisce la Societàdi medicinasul suo sito web. Il chirurgo generale delle forze armate, Andreas Stettbacher, ha annunciato che, grazie all’intervento dell’esercito, istati portati a 1.100. Ma la capacità è già all’80%. Sos covid in: terapie intensive al collasso Laera stata toccata in modo marginale dalla prima ondata di Covid. Ma durante la seconda ondata ha superato più volte la soglia dei 10 mila contagi giornalieri. Su una popolazione di 8,5 milioni di abitanti. Le restrizioni imposte dal governo, con la chiusura di ristoranti e attività non essenziali, ...

ZZiliani : Annullata causa Covid anche #SvizzeraUcraina in programma domani . L’UEFA, che ha lo stesso protocollo FIGC, non ob… - ZZiliani : Delle due l’una: se per l’UEFA il Dipartimento di Salute di Lucerna che ha impedito all’Ucraina di giocare in Svizz… - edEr99865 : RT @ZZiliani: Delle due l’una: se per l’UEFA il Dipartimento di Salute di Lucerna che ha impedito all’Ucraina di giocare in Svizzera era “c… - SecolodItalia1 : Anche la Svizzera nella morsa del virus. Esauriti tutti i posti letti in terapia intensiva - Oxanna2003 : RT @martinacarletti: Amazon in Svizzera non c'è. Alla base di questo 'blocco' c'è una regola sull'IVA, in vigore dal 2019, per cui le soci… -