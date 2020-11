Amici 20, Arianna Gianfelici racconta la sua triste storia: “Papà ha avuto un infarto mentre guidava” (Di mercoledì 18 novembre 2020) A partire dal 14 novembre 2020 è stata formata la nuova classe di Amici 20. Ovviamente, come in tutte le edizioni, la formazione può cambiare attraverso sfide con ragazzi provenienti dall’esterno. Per ora, però, tra i banchi del programma troviamo anche Arianna Gianfelici. Quest’ultima ai casting ha portato un brano intitolato Destinazione Paradiso e si è esibita in una performance molto commovente. La giovane ha spiegato che questa canzone l’ha cantata durante una gara e alla fine i riflettori hanno illuminato il pubblico e ha visto padre in lacrime, il quale poi ha detto di aver capito finalmente la sua passione. Da quel momento, perciò, il brano ha assunto un significato molto importante. Specialmente in vista di ciò che è successo dopo. Scopriamo insieme cos’è accaduto. Il triste passato della concorrente di ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 18 novembre 2020) A partire dal 14 novembre 2020 è stata formata la nuova classe di20. Ovviamente, come in tutte le edizioni, la formazione può cambiare attraverso sfide con ragazzi provenienti dall’esterno. Per ora, però, tra i banchi del programma troviamo anche. Quest’ultima ai casting ha portato un brano intitolato Destinazione Paradiso e si è esibita in una performance molto commovente. La giovane ha spiegato che questa canzone l’ha cantata durante una gara e alla fine i riflettori hanno illuminato il pubblico e ha visto padre in lacrime, il quale poi ha detto di aver capito finalmente la sua passione. Da quel momento, perciò, il brano ha assunto un significato molto importante. Specialmente in vista di ciò che è successo dopo. Scopriamo insieme cos’è accaduto. Ilpassato della concorrente di ...

