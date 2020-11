Ambra Lombardo sensualità illegale | Lei lo fa davanti la finestra

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 18 novembre 2020)è la professoressa che nel 2019 ha fatto innamorare il pubblico del Grande Fratello e anche Kikò Nalli ex di Tina Cipollari. La coppia in questi mesi è stata protagonista del gossip italiano per via del ‘tira e molla’ continuo nella loro relazione, ma ecco che la prof di Instagram ha spiazzato il web facendoloalla… ecco a cosa facciamo riferimento.sensualità– AltraNotiziaL’ultimo anno perè stato davvero intenso per lei che ha visto la sua vita cambiare vertiginosamente dal momento in cui è entrata nella casa del Grande Fratello Nip, condotto da Barbara D’Urso. La bellezza della sexy ...