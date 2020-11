Ambra Angiolini, dal lavoro alla vita privata: matrimonio con Allegri? (Di mercoledì 18 novembre 2020) La vedremo su Canale 5 nei panni di Luisa nella fiction Il silenzio dell’acqua 2 L’attrice Ambra Angiolini sta per tornare su Canale 5 con la fiction “Il Silenzio dell’acqua 2”. La seconda stagione della serie tv andrà in onda da venerdì 27 novembre 2020 in prima serata. Ma per lei tante novità lavorative: ha finito anche di girare il film “Per tutta la vita” e ha pubblicato il suo primo libro dal titolo “InFame“. “Succede alle donne che non mostrano la voragine di emotivita? che hanno dentro: tiriamo fuori le fragilita?! alla mia Luisa l’occasione si presentera? in questa seconda stagione, quando lei, madre mancata, ritrovera? una bambina in un bosco e si leghera? molto a questo esserino indifeso che il destino le ha fatto incontrare sulla sua strada”, ha dichiarato l’ex conduttrice di “Non è la Rai” ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) La vedremo su Canale 5 nei panni di Luisa nella fiction Il silenzio dell’acqua 2 L’attricesta per tornare su Canale 5 con la fiction “Il Silenzio dell’acqua 2”. La seconda stagione della serie tv andrà in onda da venerdì 27 novembre 2020 in prima serata. Ma per lei tante novità lavorative: ha finito anche di girare il film “Per tutta la” e ha pubblicato il suo primo libro dal titolo “InFame“. “Succede alle donne che non mostrano la voragine di emoti? che hanno dentro: tiriamo fuori le fragilita?!mia Luisa l’occasione si presentera? in questa seconda stagione, quando lei, madre mancata, ritrovera? una bambina in un bosco e si leghera? molto a questo esserino indifeso che il destino le ha fatto incontrare sulla sua strada”, ha dichiarato l’ex conduttrice di “Non è la Rai” ...

