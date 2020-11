Amazon apre la sua Pharmacy e inizia a vedere medicinali

Leggi su wired

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Confezioni di pillole(Foto:la sua farmacia online. Il colosso dell’ecommerce ha lanciato negli Stati Uniti il portalesu cui i clienti potranno acquistare farmaci evendibili dietro prescrizione medica oltre a quelli da banco, che in alcuni casi già erano venduti sul sito. Inoltre, per gli abbonati Prime che non hanno l’assicurazione sanitaria sono previsti sconti fino all’80% suigenerici e fino al 40% su quelli delle principali case farmaceutiche. L’azienda spiega che per acquistare i prodotti su prescrizione i clienti con più di 18 anni si devono registrare con i propri dati personali e hanno anche la possibilità di inserire informazioni sanitarie in merito ...