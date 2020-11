Amazon apre a Cagliari: 100 assunzioni per il nuovo deposito (Di mercoledì 18 novembre 2020) Con l’entrata in funzione del nuovo deposito di smistamento a Cagliari, Amazon ha accelerato la ricerca di nuovo personale per 100 posti di lavoro a tempo indeterminato. La struttura consentirà ad Amazon di incrementare la capacità e la flessibilità della sua logistica, garantendo consegne più veloci ai clienti, in particolare nella provincia di Cagliari e nel sud della Sardegna. “Non posso che essere felice per il fatto che una società globale come Amazon – ha dichiarato il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu – abbia deciso di proseguire con i propri investimenti nell’area metropolitana di Cagliari e nel sud della Sardegna”. Il primo cittadino ha aggiunto di essere contento per le possibilità che avranno i giovani ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 18 novembre 2020) Con l’entrata in funzione deldi smistamento aha accelerato la ricerca dipersonale per 100 posti di lavoro a tempo indeterminato. La struttura consentirà addi incrementare la capacità e la flessibilità della sua logistica, garantendo consegne più veloci ai clienti, in particolare nella provincia die nel sud della Sardegna. “Non posso che essere felice per il fatto che una società globale come– ha dichiarato il sindaco di, Paolo Truzzu – abbia deciso di proseguire con i propri investimenti nell’area metropolitana die nel sud della Sardegna”. Il primo cittadino ha aggiunto di essere contento per le possibilità che avranno i giovani ...

