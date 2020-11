Amazon: aperto il nuovo deposito di smistamento a Colugna (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il nuovo sito creerà oltre 100 posti di lavoro a tempo indeterminato tra operatori di magazzino assunti da Amazon e autisti delle aziende fornitrici di servizi di consegna. Il sito è stato realizzato secondo i più alti standard di sostenibilità, con sistemi energetici e di illuminazione innovativi. Il deposito di smistamento Amazon di Colugna, frazione di Tavagnacco,in provincia di Udine, è entrato ufficialmente in funzione. La nuova struttura consentirà ad Amazon di incrementare la capacità e la flessibilità della sua logistica, garantendo consegne più veloci ai clienti, in particolare nella provincia di Udine.Il nuovo deposito di smistamento creerà nei prossimi anni circa 20 posti di lavoro a tempo indeterminato ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ilsito creerà oltre 100 posti di lavoro a tempo indeterminato tra operatori di magazzino assunti dae autisti delle aziende fornitrici di servizi di consegna. Il sito è stato realizzato secondo i più alti standard di sostenibilità, con sistemi energetici e di illuminazione innovativi. Ildidi, frazione di Tavagnacco,in provincia di Udine, è entrato ufficialmente in funzione. La nuova struttura consentirà addi incrementare la capacità e la flessibilità della sua logistica, garantendo consegne più veloci ai clienti, in particolare nella provincia di Udine.Ildicreerà nei prossimi anni circa 20 posti di lavoro a tempo indeterminato ...

Il nuovo sito creerà oltre 100 posti di lavoro a tempo indeterminato tra operatori di magazzino assunti da Amazon e autisti delle aziende fornitrici

