Ama | interventi rimozione foglie su oltre mille strade romane

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma – Sono in corso attivita’ mirate didie aghi di pino che vengono effettuate, come da programma per il periodo stagionale, con cadenza quotidiana nei 15 municipi di Roma. Il piano di, predisposto da Ama d’intesa e coordinamento con l’assessorato all’ambiente capitolino, da inizio novembre e’ stato intensificato con operazioni specifiche che hanno gia’ riguardato1.000 tratte stradali. Cosi’ in un comunicato AMA S.p.A. Negli ultimi due giorni glisi sono concentrati su tratti alberati di altre 150, tra cui: via Tuscolana, via Malatesta, via Acqua Bullicante, via Cesare Baronio, via di Torpignattara, via Oderisi da Gubbio, via del Trullo, via della Magliana, via via Baldo degli Ubaldi, circonvallazione Gianicolense, via di Villa ...