Aly & Aj | un nuovo album in arrivo

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Aly; AJ hanno stupito i fan: il 2021 verà il ritorno alla ribalta delle due sorelle con un. Il duo è sicuramente uno dei più amato dai Millennials che hanno potuto apprezzare le ragazze anche in veste di attrici, avendo partecipato a numerose serie tv. Aly e Aj Michalka sono le indiscusse protagoniste femminili della scena indie americana. Note al pubblico soprattutto per il grande successo ottenuto grazie al singolo “Walking on sunshine” del 2005, le sorelle Michalka sono rimaste fuori dalla scena per quasi 13 anni ma in questo 2020 hanno deciso di comporremateriale. Che l’anno più triste delmillennio abbia finalmente preso una piega migliore? Aly; Aj: unlavoro di studio? Millennials indie fan, avete letto bene! Le ...